Lazard amplia le operazioni nei Paesi nordici con la nomina di Jesper Jensen ad AD e CEO della divisione Investment Banking per la Danimarca

Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) annuncia l'espansione delle operazioni nei Paesi nordici con la nomina di Jesper Jensen ad Amministratore Delegato della divisione Financial Advisory e CEO della Danimarca, oltre all'apertura della nuova sede di Lazard in Danimarca a partire dal 17 settembre.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250915959389/it/

Con oltre 25 anni di esperienza e un profondo legame con il mercato locale, Jesper Jensen promuoverà l'espansione di Lazard nel Paese e rafforzerà le relazioni con i clienti nei Paesi nordici. Nella regione, Jensen collaborerà strettamente con Gustaf Slettengren e Victor Kastensson, che hanno sede in Svezia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Relazioni con i media
Flore Larger, +33 1 44 13 01 30
flore.larger@lazard.com

Relazioni con gli investitori
Alexandra Deignan, +1 212-632-6886
alexandra.deignan@lazard.com

Relazioni con i media per la Danimarca – Point Communications
Aske Hougaard, +45 31 21 68 72
ah@pointcom.dk



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

