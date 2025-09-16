Lazard amplia le operazioni nei Paesi nordici con la nomina di Jesper Jensen ad AD e CEO della divisione Investment Banking per la Danimarca

Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) annuncia l'espansione delle operazioni nei Paesi nordici con la nomina di Jesper Jensen ad Amministratore Delegato della divisione Financial Advisory e CEO della Danimarca, oltre all'apertura della nuova sede di Lazard in Danimarca a partire dal 17 settembre.

Jesper Jensen

Con oltre 25 anni di esperienza e un profondo legame con il mercato locale, Jesper Jensen promuoverà l'espansione di Lazard nel Paese e rafforzerà le relazioni con i clienti nei Paesi nordici. Nella regione, Jensen collaborerà strettamente con Gustaf Slettengren e Victor Kastensson, che hanno sede in Svezia.

