Laurier di Kao lancia una nuova iniziativa di comunicazione del marchio in tutta l'Asia, rafforzando l'integrazione globale come brand centrale nel commercio asiatico di Kao

A partire dall'8 marzo, Festa della Donna, Kao Corporation (TOKYO:4452) lancerà una nuova campagna di comunicazione del brand in nove Paesi e regioni dell'Asia per il suo marchio di prodotti sanitari per le donne, Laurier , alla base della sua attività asiatica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303546723/it/

Laurier Campaign Key Visual

Laurier mira a contribuire alla creazione di ambienti più disponibili e comprensivi riguardo le mestruazioni, in modo che le donne possano sentirsi più a proprio agio, sia fisicamente che emotivamente, con il messaggio chiave “Comfort, Made Together” (Comfort, creato insieme) che verrà implementato simultaneamente in tutta l'Asia. Kao intende sviluppare ulteriormente Laurier come marchio globale.

