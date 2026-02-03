L'aumento dei rischi del mercato globale dei lingotti spinge gli investitori europei a rivalutare l'accesso all'oro fisico

Mentre la volatilità ridefinisce i mercati finanziari globali, gli investitori istituzionali europei si rivolgono ai beni rifugio. L'oro fisico rimane tra i beni di riserva di valore più resilienti e attraenti al mondo, ma l'accesso ai lingotti sicuro e verificabile è diventato sempre più difficile .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203020311/it/

Illustrative image of physical gold bullion bars. (Photo: AETOSWire)

Recenti sviluppi nel settore hanno esercitato una pressione strutturale sul mercato dell'oro. Livelli elevati di prezzo hanno sollevato dubbi sull'autenticità dei lingotti, su catene di fornitura frammentate e sulla complessità della custodia transfrontaliera. Per gli istituti europei che operano sotto stretta supervisione normativa, la sfida non è più se investire in oro, ma come farlo in modo sicuro, trasparente ed entro gli schemi consolidati di conformità .

Con questo obiettivo, Golden Ark Reserve, gestita da Golden Ark General Trading (FZC) LLC, ha creato una piattaforma internazionale di metalli preziosi, progettata per supportare questo cambiamento, collegando la domanda europea degli investimenti a un'infrastruttura fornitrice di lingotti in Asia e nel Medio Oriente.

La società serve clienti professionali e istituzionali alla ricerca di esposizione diretta all'oro fisico attraverso canali commerciali regolamentati, ambienti di custodia riconosciuti a livello internazionale e schemi di pagamento trasparenti.

Golden Ark Reserve opera sotto licenze che comprendono il commercio di metalli preziosi, attività all'ingrosso, import/export e produzione di metalli preziosi. Questa portata offre uno schema normativo conforme a supporto di transazioni istituzionali transfrontaliere.

Per supportare la proprietà sicura, la società si serve di accordi operativi di stoccaggio in un'infrastruttura di deposito leader a livello internazionale a Hong Kong, offrendo un modello di custodia che consente ai clienti di detenere investimenti in lingotti al di fuori di sistemi bancari nazionali, pur garantendo il totale allineamento con le giurisdizioni di custodia accettate in tutto il mondo.

Golden Ark Reserve lavora direttamente con molti dei produttori svizzeri di metalli preziosi più consolidati al mondo, offrendo ai clienti l'accesso a catene di fornitura che soddisfano le norme e i requisiti di fornitura e qualità istituzionali.

“Gli investitori europei sono sempre più attenti ai rischi”, ha dichiarato un portavoce di Golden Ark Reserve. “Mentre l'oro fisico rimane un bene essenziale, le istituzioni non sono più disposte a tollerare l'opacità sulla fornitura, la custodia o gli accordi giurisdizionali. Il nostro ruolo è garantire strutture solide e trasparenti, piuttosto che esposizioni speculative”.

Golden Ark Reserve supporta clienti istituzionali in Europa, Asia e Medio Oriente, facilitando modelli di proprietà dell'oro fisico pensati per la protezione di beni a lungo termine e la diversificazione del bilancio.

*Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260203020311/it/

Persona giuridica: Golden Ark General Trading (FZC) LLC

Nome commerciale: Golden Ark Reserve

LEI : 98450040E688696D1C47

Attività primaria: Physical precious metals trading and international bullion custody



Telman Guzhevsky

Email: info@goldenarkreserve.com

Website: https://goldenarkreserve.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire