LatticeFlow AI stabilisce un nuovo standard per la governance dell'intelligenza artificiale con valutazioni tecniche basate sull'evidenza

LatticeFlow AI , l'azienda svizzera di deep-tech che promuove l'AI affidabile e conforme alle norme, oggi ha annunciato l' Early Access Program per AI GO! , la prima piattaforma che consente alle Operazioni di governance dell'AI di superare valutazioni tecniche approfondite. Con questo, LatticeFlow AI imposta un nuovo standard per la governance e la conformità dell'AI, aiutando le organizzazioni ad accelerare il proprio vantaggio in ambito di AI.

I sistemi tradizionali di Governance, rischio e conformità (GRC), basati sulle liste di controllo, non sono sufficienti per gestire sistemi di AI complessi e in rapida evoluzione.

