Lattice presenterà le sue ultime novità tecnologiche FPGA alla International VLSID Conference

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato il suo piano espositivo per la prossima International VLSID Conference che si svolgerà dal 3 al 7 gennaio 2026 a Pune, India.

Nell'ambito dell'evento, il Vicepresidente senior di Ricerca e Sviluppo di Lattice Pravin Desale terrà un'importante presentazione nella quale esplorerà le dinamiche e le tendenze di mercato che stanno posizionando gli FPGA a bassa potenza all'avanguardia del progresso tecnologico. Lattice inoltre terrà sessioni traccia e discussioni e tavole rotonde sugli FPGA a bassa potenza e sull'intelligenza artificiale dall'edge al cloud, e dimostrazioni tecnologiche con partner industriali incentrate sulle applicazioni avanzate nei settori dell'automotive e della robotica.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando (GMT+2):
    • Dimostrazioni Lattice (Stand grande #B1), 5 – 7 gennaio
    • Presentazione
      • 5 gennaio, 10:30 – 11:00 nel Main Auditorium
        • “Powering the Future – How Low Power FPGAs are Shaping Tomorrow’s Tech Landscape” (L'alimentazione del futuro: come gli FPGA a bassa potenza stanno plasmando la scena tecnologica di domani), di Pravin Desale, Responsabile di R&S, Lattice Semiconductor
    • Discussioni traccia e tavole rotonde
      • 3 gennaio, 14:00 – 15:30 nella Hall-3
        • “FPGA-Based System Design for VLSI Engineers: Leveraging Lattice Solution” (Progettazione di sistemi basati su FPGA per ingegneri VLSI: utilizzo della soluzione Lattice)
      • 6 gennaio, 13:50 – 14:40 nel Main Auditorium
        • Next Generation Semiconductor Solutions for AI for Hyperscale and Edge Applications” (Soluzioni di semiconduttori di nuova generazione per l'intelligenza artificiale per applicazioni hyperscale ed edge)
      • 6 gennaio, 17:25 – 17:55 in Sabha 1
        • Superare gli ostacoli: “Building Resilient Careers in Semiconductor Industry” (La creazione di professioni resilienti nel settore dei semiconduttori)
  • Dove:
    • Pune, Maharashtra, India.

Il Congresso International VLSI Design & Embedded Systems è incentrato sugli ultimi progressi nei sistemi VLSI e nei sistemi integrati, e vede la partecipazione di oltre 2.000 ingegneri, studenti e docenti, e di rappresentanti dei segmenti industriale, accademico, della ricerca, amministrativo e governativo.

Risorse di sostegno

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
Sophia Hong
Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



