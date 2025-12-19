Lattice migliora lo stack di soluzioni sensAI con prestazioni di Edge AI, efficienza e facilità d'uso

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, oggi ha annunciato il rilascio dello stack di soluzioni Lattice sensAI™ che offre supporto ampliato dei modelli, prestazioni potenziate di intelligenza artificiale e maggiore flessibilità di distribuzione per una gamma più ampia di applicazioni edge. Con nuovi modelli realizzati appositamente, strumenti aggiornati e compatibilità migliorata, Lattice sensAI consente agli sviluppatori di ottenere prestazioni superiori, minori consumi energetici e una più rapida integrazione delle capacità AI per sistemi industriali, automobilistici e di consumo.

“Il calcolo Edge e l'AI stanno trasformando il modo in cui i sistemi funzionano, aumentando la domanda di soluzioni che offrono sia basso consumo che alte prestazioni”, ha dichiarato Raemin Wang, Vicepresidente, Segment Marketing, Lattice Semiconductor. “Con l'ultima versione del nostro stack di soluzioni sensAI, diamo ai progettisti di sistemi un set solido di nuove capacità per aiutarli a costruire soluzioni più intelligenti, più rapide e più efficienti per applicazioni che vanno dall'automazione industriale ai sistemi di infotainment e sicurezza nei veicoli, ai dispositivi per prosumer e oltre”.

"La nostra collaborazione con Lattice Semiconductor consente a Mitsubishi Electric e Lattice di sviluppare congiuntamente intelligenza artificiale edge per apparecchiature industriali, unendo l'accelerazione AI basata su FPGA con il know-how industriale per creare soluzioni scalabili e sicure per l'automazione di prossima generazione”, ha dichiarato Naoki Nakamura, AD, Numerical Control System Department, Mitsubishi Electric.

L'ultimo stack di soluzioni Lattice sensAI (versione 8.0) rende possibile il rilevamento intelligente ai margini della rete con soluzioni AI personalizzabili, a basso consumo, offrendo:

Supporto esteso per modelli realizzati appositamente Espansione di modelli pre-addestrati di interfaccia uomo-macchina (HMI) e nuovi modelli per il rilevamento di più oggetti e difetti

Un motore acceleratore aggiornato con strumenti di compilazione potenziati Un supporto topologico avanzato per una più ampia compatibilità con i modelli AI

Miglioramenti nella facilità di utilizzo Un set completo di strumenti e interfaccia migliorata con l'integrazione di Python API

Flessibilità di implementazione e automazione Codice base RISC-V® semplificato per la personalizzazione Automazione basata su YAML per la rapida prototipazione



Risorse di supporto

Per maggiori informazioni sullo stack di soluzioni Lattice sensAI, visitare la pagina web dei prodotti e leggere il blog del lancio .

Per maggiori informazioni sul solido portafoglio di soluzioni di edge AI di Lattice, esplorare la pagina web di soluzioni Lattice edge AI .

Per saperne di più su Lattice, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo https://www.latticesemi.com

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251218207753/it/

CONTATTO PER I MEDIA:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTIORI:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire