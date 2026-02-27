Giornale di Brescia
Lattice evidenzierà le soluzioni programmabili a bassa consumo, pronte per l'edge computing a embedded world 2026

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader programmabile a bassa consumo, oggi ha annunciato il suo piano fieristico per embedded world 2026 , nel quale dimostrerà come le sue innovazioni FPGA a basso consumo di dimensioni ridotte aiutino gli ingegneri ad accelerare progettazioni intelligenti scalabili dal cloud al sensore. All'evento, Lattice parteciperà a tavole rotonde di esperti, condurrà sessioni di conferenze e ospiterà un'esperienza di stand interattiva ricca di soluzioni concrete fornite da Lattice e dai suoi partner di innovazione per i mercati automobilistico, industriale e della sicurezza.

  • Chi: Lattice Semiconductor
  • Cosa / Quando:
    • Stand e dimostrazioni di Lattice: 10 – 12 marzo, Hall 4, Stand n. 528
    • Tavola rotonda con Esam Elashmawi, Direttore della strategia e del marketing di Lattice
      • 10 marzo alle 13:30 GMT+1, Hall 3, Stand n. 611
    • Sessioni della conferenza
      • 10 marzo alle 17 GMT+1
        • Sicurezza e Protezione: “Trusted Resilience Edge – Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED & Cyber Resilience Act” (Trusted Resilience Edge – FPGA-TPM unificato per la crittografia post-quantistica RED & Cyber Resilience Act)
      • 11 marzo alle 10:30 GMT+1
        • IoT e Connettività: “Sky-High RAN – Bridging Terrestrial to Satellite in 5G/6G with FPGAs” (Sky-High RAN – Collegare la rete terrestre a quella satellitare nel 5G/6G con gli FPGA)
      • 11 marzo alle 13:45 GMT+1
        • IoT & Connectivity: Open, Agile, Intelligent – The Future of 5G with AI and ORAN (IoT e connettività: aperto, agile, intelligente – Il futuro del 5G con AI e ORAN)
  • Dove:
    • embedded world 2026, Nürnberg Messe, Messezentrum 1, 90471 Norimberga, Germania

La Fiera e Conferenza embedded world a Norimberga, Germania, è la piattaforma globale che permette alla embedded community di scambiare informazioni e scoprire le ultime tendenze, i prodotti e le tecnologie.

Risorse di supporto

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA:
Sophia Hong
Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTATTO PER GLI INVESTITORI:
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



