Lattice evidenzierà le soluzioni programmabili a bassa consumo, pronte per l'edge computing a embedded world 2026

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader programmabile a bassa consumo, oggi ha annunciato il suo piano fieristico per embedded world 2026 , nel quale dimostrerà come le sue innovazioni FPGA a basso consumo di dimensioni ridotte aiutino gli ingegneri ad accelerare progettazioni intelligenti scalabili dal cloud al sensore. All'evento, Lattice parteciperà a tavole rotonde di esperti, condurrà sessioni di conferenze e ospiterà un'esperienza di stand interattiva ricca di soluzioni concrete fornite da Lattice e dai suoi partner di innovazione per i mercati automobilistico, industriale e della sicurezza.

Chi: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Cosa / Quando: Stand e dimostrazioni di Lattice: 10 – 12 marzo, Hall 4, Stand n. 528 Tavola rotonda con Esam Elashmawi, Direttore della strategia e del marketing di Lattice 10 marzo alle 13:30 GMT+1, Hall 3, Stand n. 611 Sessioni della conferenza 10 marzo alle 17 GMT+1 Sicurezza e Protezione: “Trusted Resilience Edge – Unified FPGA-TPM for Post-Quantum Cryptography RED & Cyber Resilience Act” (Trusted Resilience Edge – FPGA-TPM unificato per la crittografia post-quantistica RED & Cyber Resilience Act) 11 marzo alle 10:30 GMT+1 IoT e Connettività: “Sky-High RAN – Bridging Terrestrial to Satellite in 5G/6G with FPGAs” (Sky-High RAN – Collegare la rete terrestre a quella satellitare nel 5G/6G con gli FPGA) 11 marzo alle 13:45 GMT+1 IoT & Connectivity: Open, Agile, Intelligent – The Future of 5G with AI and ORAN (IoT e connettività: aperto, agile, intelligente – Il futuro del 5G con AI e ORAN)

Dove: embedded world 2026, Nürnberg Messe, Messezentrum 1, 90471 Norimberga, Germania



La Fiera e Conferenza embedded world a Norimberga, Germania, è la piattaforma globale che permette alla embedded community di scambiare informazioni e scoprire le ultime tendenze, i prodotti e le tecnologie.

Risorse di supporto

Per organizzare una riunione con Lattice a embedded world 2026, contattare latticeevents@latticesemi.com

Per maggiori informazioni su Lattice, visitare https://www.latticesemi.com

Per maggiori informazioni sulla conferenza e per registrare la propria partecipazione, visitare https://www.embedded-world.de/en

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

CONTATTO PER I MEDIA:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com



CONTATTO PER GLI INVESTITORI:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com





