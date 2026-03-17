Lattice entra nell’ecosistema NVIDIA Halos per portare avanti la sicurezza dell’IA fisica con Holoscan Sensor Bridge

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il suo ingresso nell’ ecosistema NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab , il primo laboratorio d’ispezione accreditato dall’ANAB (ANSI National Accreditation Board) per i sistemi fisici basati sull’IA. Annunciata in occasione del NVIDIA GTC 2026 , la collaborazione vedrà Lattice impegnarsi insieme a NVIDIA e altri membri dell’ecosistema Halos per sviluppare progetti basati su Holoscan Sensor Bridge certificati Halos per l’IA fisica, contribuendo a definire le best practice del settore in continua evoluzione.

“L’IA fisica si sta spostando rapidamente da ambienti controllati al mondo reale, dove sicurezza, affidabilità e fiducia sono fondamentali”, spiega Raemin Wang, vice presidente marketing segmenti presso Lattice Semiconductor. “Attraverso questa collaborazione Lattice intende contribuire con il suo know-how negli FPGA a basso consumo di potenza e in pluripremiate suite di soluzioni allo sviluppo di sistemi di IA fisica scalabili e affidabili in vari settori – robotica, automazione industriale e applicazioni autonome”.

NVIDIA Halos è un sistema di sicurezza full-stack completo per l’IA fisica che unifica gli elementi di sicurezza tra architetture di veicoli e robotica e i relativi modelli IA sottostanti. Combina componenti hardware e software, strumenti, modelli e principi di progettazione per salvaguardare gli stack completi di robotica e veicoli autonomi (AV) basati sull’IA. NVIDIA Holoscan Sensor Bridge è una tecnologia sensor-over-Ethernet a bassa latenza e accelerazione hardware, creata per rendere possibili sistemi di IA fisica scalabili.

Lattice apporta all’ecosistema NVIDIA Holoscan Sensor Bridge il suo comprovato know-how nelle soluzioni FPGA flessibili e a basso consumo di potenza, contribuendo alla realizzazione di sistemi di IA fisica scalabili per il mondo reale, dove sicurezza, efficienza, determinismo e bassa latenza devono essere progettati congiuntamente all’edge.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Lattice Holoscan Sensor Bridge visitare il sito web Lattice .

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

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