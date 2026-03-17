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Lattice entra nell’ecosistema NVIDIA Halos per portare avanti la sicurezza dell’IA fisica con Holoscan Sensor Bridge

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Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nel settore dei dispositivi programmabili a basso consumo di potenza, oggi ha annunciato il suo ingresso nell’ ecosistema NVIDIA Halos AI Systems Inspection Lab , il primo laboratorio d’ispezione accreditato dall’ANAB (ANSI National Accreditation Board) per i sistemi fisici basati sull’IA. Annunciata in occasione del NVIDIA GTC 2026 , la collaborazione vedrà Lattice impegnarsi insieme a NVIDIA e altri membri dell’ecosistema Halos per sviluppare progetti basati su Holoscan Sensor Bridge certificati Halos per l’IA fisica, contribuendo a definire le best practice del settore in continua evoluzione.

“L’IA fisica si sta spostando rapidamente da ambienti controllati al mondo reale, dove sicurezza, affidabilità e fiducia sono fondamentali”, spiega Raemin Wang, vice presidente marketing segmenti presso Lattice Semiconductor. “Attraverso questa collaborazione Lattice intende contribuire con il suo know-how negli FPGA a basso consumo di potenza e in pluripremiate suite di soluzioni allo sviluppo di sistemi di IA fisica scalabili e affidabili in vari settori – robotica, automazione industriale e applicazioni autonome”.

NVIDIA Halos è un sistema di sicurezza full-stack completo per l’IA fisica che unifica gli elementi di sicurezza tra architetture di veicoli e robotica e i relativi modelli IA sottostanti. Combina componenti hardware e software, strumenti, modelli e principi di progettazione per salvaguardare gli stack completi di robotica e veicoli autonomi (AV) basati sull’IA. NVIDIA Holoscan Sensor Bridge è una tecnologia sensor-over-Ethernet a bassa latenza e accelerazione hardware, creata per rendere possibili sistemi di IA fisica scalabili.

Lattice apporta all’ecosistema NVIDIA Holoscan Sensor Bridge il suo comprovato know-how nelle soluzioni FPGA flessibili e a basso consumo di potenza, contribuendo alla realizzazione di sistemi di IA fisica scalabili per il mondo reale, dove sicurezza, efficienza, determinismo e bassa latenza devono essere progettati congiuntamente all’edge.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Lattice Holoscan Sensor Bridge visitare il sito web Lattice .

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice visitare il sito www.latticesemi.com . Inoltre è possibile seguirci su LinkedIn , X , Facebook , YouTube , WeChat o Weibo .

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

REFERENTE PER I MEDIA
Sophia Hong
Lattice Semiconductor
503-268-8786
Sophia.Hong@latticesemi.com

REFERENTE PER GLI INVESTITORI
Rick Muscha
Lattice Semiconductor
408-826-6000
Rick.Muscha@latticesemi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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