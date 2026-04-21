Lattice collabora con TI per accelerare l'edge AI per la robotica e applicazioni industriali

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), il leader programmabile a basso consumo, oggi ha annunciato che l'azienda sta collaborando con Texas Instruments (TI) per semplificare l'integrazione dei sensori e ampliare i sistemi di intelligenza artificiale edge in tempo reale. La combinazione di tecnologie di rilevamento di TI e la soluzione Lattice Holoscan Sensor Bridge , basata sulla tecnologia FPGA a basso consumo di Lattice, offrirà agli sviluppatori una base hardware flessibile per pipeline di dati per sensori sincronizzati, a bassa latenza nella robotica e in applicazioni industriali avanzate.

La collaborazione dimostra un'architettura di fusione sensoriale basata sull'AI in tempo reale che integra il radar TI mmWave e i sensori di fotocamere utilizzando NVIDIA Holoscan Sensor Bridge eseguito sulla FPGA a basso consumo di Lattice. L'FPGA funge da chip complementare, fornendo dati dei sensori sincronizzati direttamente nella memoria accessibile alla GPU per consentire una bassa latenza e una percezione robusta nelle applicazioni di robotica e edge AI industriale.

“Mentre i sistemi di edge AI crescono, gli sviluppatori hanno bisogno di piattaforme flessibili che semplifichino l’integrazione dei sensori garantendo al contempo prestazioni in tempo reale prevedibili”, ha dichiarato Raemin Wang, Vicepresidente, Segment Marketing, Lattice Semiconductor. “Integrando le soluzioni NVIDIA Holoscan Sensor Bridge e appaiando gli FPGA di Lattice con l'esperienza nei sensori radar di TI, stiamo creando una potente tecnologia che aiuta gli sviluppatori a connettere in modo efficiente sensori del mondo reale a piattaforme NVIDIA, consentendo la fusione in tempo reale dei sensori di intelligenza artificiale e accelerando la transizione dalla valutazione alla produzione”.

“La fusione dei sensori in tempo reale è essenziale per garantire sistemi di AI fisica sicuri e affidabili”, ha dichiarato Giovanni Campanella, amministratore delegato di automazione industriale e robotica presso Texas Instruments. “Unendo la tecnologia dei radar mmWave di TI con le soluzioni Holoscan Sensor Bridge di Lattice, gli sviluppatori possono realizzare pipeline di percezione a bassa latenza che si evolvono dallo sviluppo all'implementazione nel mondo reale”.

L'ecosistema delle soluzioni di Lattice Holoscan sta crescendo tramite la collaborazione con i partner leader nel settore dei sensori, dell'elaborazione dati e del software, consentendo il movimento deterministico dei dati, prestazioni a bassa latenza, connettività flessibile dei sensori e funzionamento a basso consumo. Questo ecosistema in espansione offre agli sviluppatori una solida base per creare sistemi di edge AI scalabili e pronti per la produzione destinati alla robotica, all'automazione industriale e alle applicazioni emergenti di AI fisica.

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