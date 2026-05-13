L'Aster Guardians Global Nursing Award annuncia i primi 10 finalisti per il 2026

In occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, Aster DM Healthcare ha annunciato i primi 10 finalisti della quinta edizione dell'Aster Guardians Global Nursing Award 2026, selezionati tra oltre 134.000 iscrizioni provenienti da 214* paesi ed economie. Uno dei 10 finalisti si aggiudicherà il titolo prestigioso e un premio di 250.000 USD. Aster ha incaricato Ernst & Young LLP di svolgere il ruolo di "consulenti di elaborazione" per il premio. EY ha definito un processo di valutazione in tre fasi per selezionare i finalisti e il vincitore.

Aster Guardians Global Nursing Awards 2026 - Top 10 Finalists (Photo: AETOSWire)

I 10 finalisti per il 2026 sono: Dott.ssa Agimol Pradeep (Regno Unito), Dott.ssa Aidah Alkaissi (Svezia), Dinah Sevilla (Regno dell'Arabia Saudita), Dott. Hammoda Abu-Odah (Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina), Hindumbi Kaurom Kakkada (India), Johana Patricia Galvan Barrios (Colombia), Josephine Nelago Angula (Namibia), Oluchi Angel Okoi (Nigeria), Peter Fore (Papua Nuova Guinea), Ronald Mario Cañas Rojas (Colombia). Per maggiori informazioni sulla rosa dei 10 candidati al premio, visita questa pagina: https://www.asterguardians.com/

Il Dott. Azad Moopen, Presidente fondatore di Aster DM Healthcare, ha dichiarato: " Il ruolo degli infermieri va ben oltre l'assistenza al capezzale del paziente. L'impegno, la dedizione e l'empatia di queste persone ne fanno la colonna portante dei sistemi sanitari di tutto il mondo. Spesso sono i primi a individuare le carenze del sistema, a promuovere l'innovazione e a fare da mentori alla generazione di professionisti sanitari. È questo che rende il loro contributo indispensabile e trasformativo.

La straordinaria risposta registrata quest'anno alla quinta edizione, con oltre 134.000 candidature provenienti da 214 paesi ed economie, riflette la portata e l'importanza del loro impatto. È davvero un onore rendere omaggio a questi 10 finalisti, il cui lavoro sta promuovendo cambiamenti significativi su larga scala, spesso in contesti sanitari tra i più difficili.

La fase finale prevede una serie di colloqui con un'illustre Giuria d'Onore composta da leader mondiali del settore sanitario; il vincitore sarà annunciato nel corso di un evento di gala che si terrà in India.

*Secondo data.worldbank.org/country

Informazioni su Aster DM Healthcare

Fondata nel 1987 dal Dott. Azad Moopen, Aster DM Healthcare è un importante fornitore integrato di servizi sanitari, con una forte presenza in 5 paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e in Giordania. Aster si impegna a fornire assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, dai servizi primari a quelli quaternari, per rispettare la mission aziendale di trattare al meglio i propri pazienti.

Fonte: AETOSWire

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Lavanya Mandal

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