Laserfiche riconosciuta come Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ per la gestione dei documenti

Laserfiche , il principale fornitore SaaS di gestione intelligente dei contenuti, è stata classificata Leader nel 2026 Magic Quadrant for Document Management . Secondo Laserfiche, questo riconoscimento sottolinea l'impegno dell'azienda nel consentire alle organizzazioni di trasformare processi aziendali complessi e operativi attraverso la gestione dei contenuti basata sull'intelligenza artificiale.

“È incredibile vedere Laserfiche riconosciuta durante la stessa settimana che ci vede impegnati nella nostra conferenza annuale Empower, nel corso della quale abbiamo annunciato le nostre nuove capacità di AI agentica”, ha dichiarato Thomas Phelps, vicepresidente senior di strategia aziendale e direttore delle informazioni per Laserfiche.

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