Laserfiche premiata con una valutazione da 5 stelle nella 2026 CRN® Partner Program Guide

Laserfiche , il SaaS fornitore leader di gestione intelligente dei contenuti, ha ricevuto da CRN ® , un marchio di The Channel Company , un 5-Star Award nella 2026 CRN Partner Program Guide. Questa guida annuale è una risorsa essenziale per i partner alla ricerca di programmi di fornitori partner che corrispondono ai loro obiettivi commerciali e offrono alto valore del partner.

Mentre le organizzazioni si orientano tra la crescente pressione ad aumentare la produttività e a rispondere ai cambiamenti normativi, le soluzioni di gestione dei documenti basate sull'AI di Laserfiche consentono agli utenti di trasformare le operazioni e ottenere risultati aziendali significativi su scala.

I partner che innovano con le soluzioni Laserfiche hanno l'opportunità di far aumentare gli utili grazie al Laserfiche Partner Program, che offre loro le risorse e gli strumenti necessari per garantire il successo dei clienti.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260311642657/it/

Linda Domingo

Direttore delle Comunicazioni, Laserfiche

Linda.domingo@laserfiche.com

562-988-1688 ext. 234

Th e Channel Company - Contatto:

Natalie Lewis

The Channel Company

nlewis@thechannelcompany.com





