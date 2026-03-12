Giornale di Brescia
Laserfiche premiata con una valutazione da 5 stelle nella 2026 CRN® Partner Program Guide

Laserfiche , il SaaS fornitore leader di gestione intelligente dei contenuti, ha ricevuto da CRN ® , un marchio di The Channel Company , un 5-Star Award nella 2026 CRN Partner Program Guide. Questa guida annuale è una risorsa essenziale per i partner alla ricerca di programmi di fornitori partner che corrispondono ai loro obiettivi commerciali e offrono alto valore del partner.

Mentre le organizzazioni si orientano tra la crescente pressione ad aumentare la produttività e a rispondere ai cambiamenti normativi, le soluzioni di gestione dei documenti basate sull'AI di Laserfiche consentono agli utenti di trasformare le operazioni e ottenere risultati aziendali significativi su scala.

I partner che innovano con le soluzioni Laserfiche hanno l'opportunità di far aumentare gli utili grazie al Laserfiche Partner Program, che offre loro le risorse e gli strumenti necessari per garantire il successo dei clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Linda Domingo
Direttore delle Comunicazioni, Laserfiche
Linda.domingo@laserfiche.com
562-988-1688 ext. 234

Th e Channel Company - Contatto:
Natalie Lewis
The Channel Company
nlewis@thechannelcompany.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

