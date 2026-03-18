Laserfiche annuncia i vincitori del 2026 Run Smarter® Award

Laserfiche , il principale fornitore SaaS di gestione intelligente dei contenuti, oggi ha annunciato i vincitori degli 2026 Laserfiche Run Smarter® Awards.

Questi premi rendono omaggio ai visionari e ai pionieri che stanno ridefinendo ciò che è possibile, utilizzando Laserfiche per smantellare i silos operativi e stimolare una nuova era di produttività a livello aziendale. Da una grande città che ridefinisce la giustizia penale all'utilizzo innovativo dell'intelligenza artificiale da parte di una società di servizi finanziari per fornire servizi più efficienti: i vincitori potenziano la produttività, ridefiniscono i processi e migliorano le vite con la tecnologia Laserfiche.

“Il reale potere di Laserfiche risiede da sempre nel modo in cui crea valore, che si tratti di fornire informazioni utilizzabili, risparmi sui costi o tempo recuperato da investire nell'innovazione”, ha dichiarato Karl Chan, CEO di Laserfiche.

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