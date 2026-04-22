Lancio ufficiale dei MCU serie GD32F5HC di GigaDevice per la promozione di un'innovazione ad alte prestazioni per le soluzioni HMI e IoT Edge

GigaDevice, fornitore leader globale di dispositivi semiconduttori, ha annunciato oggi il lancio ufficiale dei microcontrollori per uso generico a 32 bit della serie GD32F5HC . Progettata con dimensioni compatte, funzionamento ad alta frequenza, vasta memoria e sicurezza elevata, in grado di offrire un consumo energetico estremamente basso e un'ampia possibilità di configurazione delle periferiche, la nuova serie amplia il portafoglio di soluzioni GD32 Arm® Cortex®‑M33 e offre una potente piattaforma per le soluzioni HMI e IoT Edge di prossima generazione. Sono ora disponibili campioni, schede di sviluppo e documentazione tecnica completa per facilitare la valutazione rapida e l'implementazione nella produzione di massa.

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GigaDevice GD32F5HC Series MCU for HMI and IoT Edge Solutions

Efficienza elevata, prestazioni di calcolo avanzate e sicurezza integrata offrono un importante margine competitivo.

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Li Xie, marcom@gigadevice.com





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