Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Lancio ufficiale dei MCU serie GD32F5HC di GigaDevice per la promozione di un'innovazione ad alte prestazioni per le soluzioni HMI e IoT Edge

AA

GigaDevice, fornitore leader globale di dispositivi semiconduttori, ha annunciato oggi il lancio ufficiale dei microcontrollori per uso generico a 32 bit della serie GD32F5HC . Progettata con dimensioni compatte, funzionamento ad alta frequenza, vasta memoria e sicurezza elevata, in grado di offrire un consumo energetico estremamente basso e un'ampia possibilità di configurazione delle periferiche, la nuova serie amplia il portafoglio di soluzioni GD32 Arm® Cortex®‑M33 e offre una potente piattaforma per le soluzioni HMI e IoT Edge di prossima generazione. Sono ora disponibili campioni, schede di sviluppo e documentazione tecnica completa per facilitare la valutazione rapida e l'implementazione nella produzione di massa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422846126/it/

GigaDevice GD32F5HC Series MCU for HMI and IoT Edge Solutions

GigaDevice GD32F5HC Series MCU for HMI and IoT Edge Solutions

Efficienza elevata, prestazioni di calcolo avanzate e sicurezza integrata offrono un importante margine competitivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Li Xie, marcom@gigadevice.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario