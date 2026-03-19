L'analisi di 3,8 trilioni di messaggi svolta da Infobip in 20 anni rivela l'ascesa delle comunicazioni omnicanale, RCS e basate sull'AI

La piattaforma di comunicazioni su cloud incentrata sull'AI Infobip ha pubblicato il suo Messaging Trends Report 2026 , il report sulle tendenze della messaggistica che offre un'analisi dello stato della comunicazione aziendale. Partendo dai dati forniti da 628 miliardi di interazioni mobili nel 2025 e da un'analisi storica di 3,8 trilioni di messaggi negli ultimi 20 anni, il report traccia l'evoluzione dalla messaggistica monocanale alle complesse esperienze omnicanale basate sull'intelligenza artificiale.

I dati rivelano un cambiamento nelle modalità in cui i marchi interagiscono con i clienti.

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