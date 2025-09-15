L'AgreenaCarbon Project diventa il primo progetto su vasta scala per il carbonio nel suolo a ottenere la verifica Verra, che ora eroga 2,3 milioni di crediti di carbonio verificati

Agreena , l'azienda che permette la transizione globale verso un'agricoltura rigenerativa, ha ottenuto la certificazione del suo AgreenaCarbon Project nell'ambito della metodologia VM0042 Improved Agricultural Land Management v2.0 del Programma Verified Carbon Standard (VCS) di Verra : il primo progetto di terreni agricoli arabili su vasta scala a farlo. Superando questo traguardo, Agreena ora eroga 2,3 milioni di crediti di carbonio certificati da Verra che non solo sono immediatamente disponibili, ma implementano anche un impatto climatico misurabile.

Questo segue la la convalida riuscita del progetto nel gennaio 2025. Mentre la convalida conferma che il disegno e la metodologia del progetto soddisfano i requisiti del programma VCS di Verra, la verifica è la prossima fase critica a conferma, attraverso valutazioni indipendenti, che il progetto ha implementato risultati climatici misurabili come previsto. Il programma VCS di Verra è lo standard di credito di gas effetto serra più ampiamente riconosciuto al mondo ed è approvato dal Consiglio per l'integrità del Voluntary Carbon Market (VCM, mercato volontario dei crediti di carbonio).

A differenza di altri approcci, le soluzioni climatiche basate sulla natura hanno un impatto immediato. Operando su 1,6 milioni di ettari di agricoltura rigenerativa, l'AgreenaCarbon Project e i suoi crediti di carbonio hanno portato alla riduzione di 1,2 milioni di tonnellate di CO₂ e all'eliminazione di 1,1 milioni di tonnellate di CO₂.

Mandy Rambharos, il CEO di Verra, ha commentato: “L'AgreenaCarbon Project è estremamente importante perché dimostra come sia possibile scalare i progetti del carbonio nel suolo. L'iniziativa abbraccia vaste aree di terreno in diversi Paesi d'Europa, dall'Ucraina alla Spagna, mostrando l'ampiezza e la portata del suo impatto. Implementando lo standard VM0042 e assicurando i protocolli giusti, possiamo garantire la qualità e l'integrità dei crediti di carbonio generati. Questo ci dà la sicurezza che questi progetti siano davvero scalabili”.

Simon Haldrup, CEO e cofondatore di Agreena, ha aggiunto: “La verifica dell'AgreenaCarbon Project riconferma Agreena come un leader nell'agricoltura rigenerativa, a riprova che il sequestro del carbonio è misurabile, verificabile e affidabile su scala. Questo traguardo consente agli agricoltori, i veri eroi del clima, di adottare nuove pratiche attraverso i crediti di carbonio verificati, dando agli acquirenti aziendali nel contempo la sicurezza di investire in azioni climatiche significative. Agreena è fiera di creare la fornitura verificata di crediti di carbonio più grande al mondo, portando sul mercato la prima ondata di crediti di alta qualità su vasta scala”.

Un impatto immediato e scalabile

L'impatto di Agreena viene avvertito direttamente dagli agricoltori. Come ha dichirato Oleksandr Mustipan, un coltivatore presso l'Agrain Group of Companies: “Lavorare con Agreena è stato davvero un'esperienza innovativa. ci ha consentito di scalare pratiche rigenerative in modo più rapido ed efficiente di quanto avrei mai potuto fare da solo. La certificazione Verra è una prova ulteriore della serietà e della credibilità di AgreenaCarbon Project, attuato secondo i massimi standard internazionali. Da agricoltore, è motivante sapere che il lavoro che facciamo contribuisce a un concreto impatto climatico ed è parte di uno sforzo più ampio e significativo”.

L'AgreenaCarbon Project, che ha registrato 1,6 milioni di ettari di suolo agrario coltivato in modo rigenerativo, collabora con agricoltori nel Regno Unito, in Danimarca, Ucraina, Moldova, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria e Spagna. Attuando pratiche rigenerative che riducono e rimuovono le emissioni di gas effetto serra, gli agricoltori implementano un impatto climatico e vantaggi ambientali misurabili.

Attualmente verificata da Verra e da un Validation/Verification Body (VVB), un ente preposto alla convalida/verifica, Agreena è in grado di erogare unità di carbonio verificate che rispondono alle norme più rigorose al mondo, assicurando l'integrità di ogni credito che seguirà. Varie grandi aziende europee con obiettivi di sostenibilità, ad esempio il Radisson Hotel Group, hanno già pre-ordinato una quota significativa di crediti, mentre l'erogazione rende ora questi crediti disponibili a tutte le aziende che cercano soluzioni scalabili ad alta integrità e basate sulla natura.

Agreena ora eroga i primi VCU del Progetto, a seguito della verifica degli anni scorsi 2021, 2022 e 2023.

Per saperne di più, fare clic qui .

Informazioni su Agreena

Con sede in Danimarca, Agreena è alla base della transizione globale verso l'agricoltura rigenerativa, e gestisce il principale programma europeo del carbonio nel suolo. Agreena collabora con migliaia di agricoltori su 4,5 milioni di ettari di suolo arabile in 20 mercati.

Attraverso il suo prestigioso AgreenaCarbon Project, la prima iniziativa agricola per suoli coltivabili su vasta scala verificata dal Verified Carbon Standard di fama mondiale di Verra, Agreena supporta i coltivatori nell'adozione di pratiche rigenerative e nella generazione di crediti di carbonio ad alta integrità.

Agreena finanzia la transizione verso pratiche sostenibili da parte degli agricoltori, misura e verifica l'impatto climatico con precisione a livello di campo, e offre soluzioni climatiche a dirigenti aziendali per permettere loro di raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. La soluzione olistica di Agreena unisce in modo esclusivo capacità digitali di misurazione, reportistica e verifica (dMRV) proprietarie, utilizzando l'intelligenza artificiale e le immagini satellitari per realizzare soluzioni basate sulla natura su scala con precisione a livello di terreno.

Visitare: www.agreena.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250915872824/it/

Contatti per i media

Internazionali

Leah Jones

CommsCo

ljones@thecommsco.com

+44 7876 117760

Danimarca

Peter Kjærgaard

peterkjaergaard0@gmail.com

+45 25 42 42 02





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire