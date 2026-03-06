LabVantage Solutions lancia LabVantage CORTEX e promuove la sua piattaforma LIMS per le attività di laboratorio basate sull'AI

LabVantage Solutions, Inc., fornitore globale di soluzioni e di servizi IT per i laboratori, oggi ha annunciato il lancio di LabVantage CORTEX , una piattaforma di intelligenza artificiale (AI), analisi e automazione di nuova generazione. Il lancio rappresenta un'evoluzione strategica del portafoglio IT dell'azienda destinato ai laboratori che integra AI avanzata e automazione più intelligente nell'esperienza LIMS di base di LabVantage, per aiutare i laboratori a operare con maggior accuratezza, efficienza e sicurezza.

