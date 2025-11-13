LabGenius Therapeutics annuncia una presentazione poster all'ESMO Immuno-Oncology Congress 2025

LabGenius Therapeutics ("LabGenius"), azienda di scoperta farmacologica che combina l'intelligenza artificiale (AI) con la sperimentazione a rendimento elevato per il progresso delle terapie a base di anticorpi multispecifici di prossima generazione mirate ai tumori solidi, oggi annuncia la presentazione di una sessione poster scientifica all' ESMO Immuno-Oncology Congress 2025 , in programma dal 10 al 12 dicembre 2025 presso il Queen Elizabeth II Centre di Londra, Regno Unito. La presentazione di LabGenius illustrerà in anteprima i dati preclinici di efficacia in vivo (inibizione della crescita tumorale pari al >90%) e di tollerabilità per l'asset principale dell'azienda, un T-cell engager (TCE) bispecifico altamente selettivo nell'ambito tumorale.

Informazioni sulla presentazione poster

Titolo Novel Selectivity-Enhanced Bispecific T-cell Engager Utilises Avidity to Overcome On-target, Off-tumour Toxicity Data e ora Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 08:00 (GMT) Numero della presentazione poster 309P Luogo The Churchill Room, Queen Elizabeth II Centre, Londra

Panoramica sul TCE bispecifico

Per il target selezionato, LabGenius ha sviluppato un TCE con selettività migliorata.

