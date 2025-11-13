Giornale di Brescia
LabGenius Therapeutics annuncia una presentazione poster all'ESMO Immuno-Oncology Congress 2025

LabGenius Therapeutics ("LabGenius"), azienda di scoperta farmacologica che combina l'intelligenza artificiale (AI) con la sperimentazione a rendimento elevato per il progresso delle terapie a base di anticorpi multispecifici di prossima generazione mirate ai tumori solidi, oggi annuncia la presentazione di una sessione poster scientifica all' ESMO Immuno-Oncology Congress 2025 , in programma dal 10 al 12 dicembre 2025 presso il Queen Elizabeth II Centre di Londra, Regno Unito. La presentazione di LabGenius illustrerà in anteprima i dati preclinici di efficacia in vivo (inibizione della crescita tumorale pari al >90%) e di tollerabilità per l'asset principale dell'azienda, un T-cell engager (TCE) bispecifico altamente selettivo nell'ambito tumorale.

Informazioni sulla presentazione poster

Titolo

Novel Selectivity-Enhanced Bispecific T-cell Engager Utilises Avidity to Overcome On-target, Off-tumour Toxicity

Data e ora

Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 08:00 (GMT)

Numero della presentazione poster

309P

Luogo

The Churchill Room, Queen Elizabeth II Centre, Londra

Panoramica sul TCE bispecifico

Per il target selezionato, LabGenius ha sviluppato un TCE con selettività migliorata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: press@labgeni.us
Sviluppo aziendale / commerciale: partnerships@labgeni.us



