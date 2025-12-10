LabelVie promuove la trasformazione della rivendita di alimentari basata sull'AI attraverso la collaborazione a lungo termine con SymphonyAI

Da oltre vent'anni, LabelVie Group si affida a SymphonyAI, un leader globale nelle piattaforme di prodotti Vertical AI, per migliorare la sua trasformazione nella rivendita di prodotti alimentari. Da oggi, quella collaborazione entra in una nuova fase, definita dall'intelligenza connessa, dalla precisione predittiva, e dall'impatto misurabile negli oltre 270 punti vendita LabelVie in Marocco e Costa d'Avorio.

Uno dei grossisti e rivenditori al dettaglio di alimentari più grandi e in più rapida crescita in Nordafrica, LabelVie sta portando avanti la sua modernizzazione digitale attraverso le soluzioni di vendita al dettaglio complete di SymphonyAI, che supportano maggiore visibilità, precisione e coordinamento operativo in tutta la sua rete in espansione.

