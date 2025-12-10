La VSO inoltra VCP v1.0 a diciannove autorità normative in tredici giurisdizioni e completa la prima valutazione integrata in un ambiente di tipo produttivo
La VeritasChain Standards Organization (VSO) ha annunciato oggi di aver inoltrato il VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 a diciannove autorità normative in tredici giurisdizioni , comprese quelle di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti (DIFC), Australia, India, Corea del Sud, Svizzera, Brasile, Liechtenstein e Arabia Saudita.
Gli inoltri presentano il VCP v1.0 come un quadro di revisione crittografico per affrontare i requisiti di supervisione emergenti secondo l'articolo 12 della Legge UE sull'intelligenza artificiale per la registrazione e la tracciabilità, e il MiFID II / RTS 25 per l'integrità del timbro temporale e l'ordine degli eventi nei sistemi di trading basati sull'AI e su algoritmi.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251206538993/it/
VeritasChain Standards Organization (VSO)
Relazioni con i media
Email: media@veritaschain.org
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato