La University of Maryland avvia un innovativo programma di formazione clinica sulla terapia metabolica chetogenica per la salute mentale

AA

Baszucki Group oggi ha annunciato la sigla di una partnership con la University of Maryland School of Medicine per l’avvio di un’innovativa iniziativa formativa finalizzata a sviluppare competenze nella somministrazione della terapia metabolica chetogenica nell’ambito della salute mentale. Il programma, dal titolo “LIVE IT~LAUNCH IT: Learning How to Implement and Use a Ketogenic Diet to Improve Mental Health in Your Patients For Health Care Workers”, è diretto da Deanna Kelly, PharmD, BCPP, Dr. William and Carol Carpenter Professor in Psychiatry for Mental Illness Research e Direttrice del Maryland Psychiatric Research Center presso la University of Maryland School of Medicine.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251202373982/it/

Deanna Kelly, PharmD, BCPP, Live It, Launch It program lead

