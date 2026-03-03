La stampante inkjet per tessuti di Kyocera promuove la moda sostenibile presentata da Florania in occasione della Fashion Week di Milano

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (Amministratore delegato: Noriyuki Nakatani) è lieta di annunciare l'adozione della tecnologia di stampa della nostra stampante inkjet sostenibile per tessuti "FOREARTH" per la realizzazione della collezione autunno/inverno 2026/2027 del marchio di moda italiano Florania.

Outfits featuring the FOREARTH print.

La collezione è stata presentata a Milano giovedì 26 febbraio, durante la prima sfilata di Florania prevista nel calendario ufficiale della Fashion Week di Milano, e ha attirato molta attenzione sia all'interno che all'esterno del settore della moda, anche prima della presentazione. L'evento ha richiamato numerosi rappresentanti dei media e partecipanti, e l'entusiasmo era palpabile. La presentazione su un palco al centro dell'attenzione globale ha offerto l'opportunità di rafforzare ulteriormente la presenza del marchio. La nostra azienda ha mantenuto una collaborazione ininterrotta con Florania, un marchio noto per rappresentare la sostenibilità: questa è la nostra quarta collaborazione con l'azienda.

La collaborazione con Florania ha avuto inizio quando Flora Rabitti, fondatrice di Florania e sostenitrice di pratiche creative sostenibili, ha espresso la propria sintonia con la visione espressa da FOREARTH per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale nel settore dei tessuti e dell'abbigliamento.

Commento di Flora Rabitti

Questa collezione è nata dall'idea che l'"unità è protezione". Si basa sulla convinzione che la connessione è una forza e che l'identità acquisisce maggiore forza quando è condivisa anziché isolata. Il messaggio principale della collezione, "Se siamo una sola cosa, non puoi ferirmi", parla di resilienza emotiva, fragilità e libertà. Considero il corpo come uno spazio di trasformazione. Tramite figure, materiali e texture, desidero fondere la tradizione di Florania con le tecnologie tessili innovative per progettare capi che trasmettano una sensazione di protezione e di apertura. I capi realizzati con FOREARTH sono leggeri e facilitano il movimento, sono rifiniti in materiali di alta qualità come satin, tulle elastico e viscosa plissettata. La grafica viene riprodotta in un'ampia gamma di tonalità, offrendo un elevato grado di libertà sia nel disegno che nella stampa. Con la valorizzazione delle risorse e la riduzione dell'impatto ambientale, mantenendo al contempo la bellezza e creando valore, FOREARTH evidenzia la libertà di produzione e l'innovazione circolare, semplificando processi, riducendo gli scarti e promuovendo sistemi di produzione flessibili. La sua capacità di operare da remoto riduce la dipendenza dall'infrastrututra, promuovendo una produzione più flessibile ed efficiente.

