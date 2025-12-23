La spagnola CESGA sceglie IQM e Telefónica per installare l'infrastruttura avanzata di calcolo quantistico

IQM Quantum Computers, il leader globale nei computer installation, in sede, e Telefónica, un fornitore globale di telecomunicazioni, hanno unito le forze per firmare un accordo di acquisto con il Galician Supercomputing Center (CESGA) per installare due computer full-stack in Spagna.

Spain’s CESGA selects IQM and Telefónica to deploy advanced quantum computing infrastructure

Ai sensi dell'accordo, IQM distribuirà e installerà un IQM Radiance a 54-qubit, progettato per l'integrazione in centri digitali ad alte prestazioni, insieme a un sistema IQM a 5-qubit dedicato alla didattica.

Contatto per i media:

press@meetiqm.com

+358 50 479 0845

www.meetiqm.com





