La Social Development Bank evidenzia le partnership strategiche e le iniziative globali al DeveGo 2025

Dal 21 al 23 dicembre, la Social Development Bank (SDB) ha ospitato a Riad la seconda edizione del Forum sull'imprenditorialità e le moderne pratiche commerciali, "DeveGo 2025". Organizzato sotto il patrocinio di Sua Eccellenza l'Ing. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, Ministro delle Risorse Umane e dello Sviluppo Sociale e Presidente del Consiglio di Amministrazione della SDB, il forum riunisce leader governativi, esperti globali, investitori e imprenditori per plasmare il futuro dell'imprenditorialità e delle pratiche commerciali moderne nel Regno dell'Arabia Saudita.

From right to left: Ahmed Al Rajhi, Saudi's Minister of Human Resources and Social Development, H.E. Rebeca Grynspan, Secretary-General of UNCTAD, and Sultan Al Hamidi, CEO of Social Development (Photo: AETOSWire)

In apertura del forum, il Ministro Al Rajhi ha tenuto un discorso programmatico sulla crescente vivacità del movimento imprenditoriale saudita. Ha sottolineato la trasformazione del Regno nell'imprenditoria e negli ecosistemi freelance. Il Ministro ha aggiunto che la Social Development Bank investe ogni anno oltre 8 miliardi di SAR per sostenere le imprese e gli imprenditori, contribuendo ad aumentare l'occupazione nelle aziende finanziate dalla banca da 12.000 nel 2021 a oltre 140.000 nel 2025.

Uno degli obiettivi principali di DeveGo 2025 è lo sviluppo della capacità imprenditoriale attraverso il programma Empretec, guidato dalla SDB e dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development). Durante il forum, SDB ha annunciato il lancio della Saudi Empretec Fellowship, alla presenza di S.E. Rebeca Grynspan, Segretario generale dell'UNCTAD. Questa iniziativa segna una tappa significativa nella collaborazione dell'Arabia Saudita con le istituzioni internazionali per sostenere gli imprenditori ad alto potenziale attraverso formazione intensiva, tutoraggio e accesso a reti globali. La sovvenzione mira ad aiutare gli imprenditori sauditi a espandere le proprie attività e competere a livello internazionale.

Nel suo discorso di apertura, l'Ing. Sultan bin Abdulaziz AlHamidi, CEO della Social Development Bank, ha dichiarato: "DeveGo è diventata una piattaforma nazionale che riunisce idee, competenze e opportunità. Attraverso partnership strategiche, soluzioni di finanziamento innovative e programmi globali come Empretec in collaborazione con l'UNCTAD, consentiamo agli imprenditori di crescere, espandersi e competere a livello locale e internazionale. Il nostro obiettivo è sostenere gli imprenditori in ogni fase del loro percorso, contribuendo al contempo a un'economia saudita diversificata e basata sulla conoscenza".

Il forum ha inoltre sancito la sottoscrizione di oltre 50 accordi che rafforzano il ruolo della SDB nella creazione di un ecosistema imprenditoriale integrato. Gli accordi comprendono portafogli di finanziamento innovativi, iniziative di responsabilità sociale d'impresa e partnership locali e internazionali che ampliano l'accesso a soluzioni finanziarie e non finanziarie.

