La resilienza sotto i riflettori alla riunione delle comunità LEED europee a Milano in occasione del GBCI Europe Circle 2026

Porta Nuova, Milan - LEED v4.1 Communities: Existing, Gold certification. Photo courtesy of COIMA.

LEED v5, l'ultima versione del sistema di valutazione dell'edilizia sostenibile più ampiamente utilizzato al mondo, sarà al centro delle discussioni in quanto ponte verso un'armonizzazione con la tassonomia UE, una priorità essenziale per il settore europeo, in cui la pressione normativa e le richieste degli investitori stanno accelerando l'integrazione di certificazione, finanze e rendicontazione in ambito ESG.

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