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La Repubblica Dominicana promuove la modernizzazione dei passaporti elettronici sotto la guida del consorzio Thales-MIDAS

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La Presidenza della Repubblica Dominicana, attraverso la Direzione Generale dei Passaporti, rilascia il primo passaporto elettronico del Paese nell'ambito della sua strategia per modernizzare e rafforzare la sicurezza nazionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324809301/it/

Passport of the Dominican Republic

Passport of the Dominican Republic

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER LA STAMPA
Vanessa Viala, Cyber & Digital THALES - vanessa.viala@thalesgroup.com - +33 607 34 00 34
Julieta Martellota, LATAM Thales - Julieta.martellotta@thalesgroup.com - +5491158010260



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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