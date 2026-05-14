La Repubblica Bolivariana del Venezuela annuncia l'avvio di un processo completo di ristrutturazione del debito pubblico

Negli ultimi dieci anni, l'economia del Venezuela è stata pesantemente colpita da shock esterni, dalla fine del superciclo delle materie prime alle sanzioni estere, al COVID-19, che hanno portato a una forte contrazione economica, un default che si protrae dal 2017, e una esplosione del debito pubblico.

Tuttavia il Paese possiede un forte potenziale economico, comprese risorse uniche di idrocarburi e minerali. È in corso una ripresa, e il Venezuela si impegna ad accelerarla grazie a un'agenda completa di riforme a supporto della crescita, della sostenibilità fiscale, della stabilizzazione monetaria e della governance potenziata.

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