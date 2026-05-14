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La Repubblica Bolivariana del Venezuela annuncia l'avvio di un processo completo di ristrutturazione del debito pubblico

La Repubblica Bolivariana del Venezuela annuncia oggi la sua decisione di avviare una ristrutturazione completa dei suoi titoli di debito pubblico estero.

CONTESTO E MOTIVAZIONE

Negli ultimi dieci anni, l'economia del Venezuela è stata pesantemente colpita da shock esterni, dalla fine del superciclo delle materie prime alle sanzioni estere, al COVID-19, che hanno portato a una forte contrazione economica, un default che si protrae dal 2017, e una esplosione del debito pubblico.

Tuttavia il Paese possiede un forte potenziale economico, comprese risorse uniche di idrocarburi e minerali. È in corso una ripresa, e il Venezuela si impegna ad accelerarla grazie a un'agenda completa di riforme a supporto della crescita, della sostenibilità fiscale, della stabilizzazione monetaria e della governance potenziata.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vicepresidenza per l'economia: venezuela2026@vpse.gob.ve
Consulente finanziario: Venezuela2026@centerview.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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