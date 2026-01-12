La pubblicazione di un nuovo studio clinico conferma i risultati respiratori per il sistema di polisonnografia (PSG) a casa Onera

Onera Health, azienda leader nella trasformazione della medicina del sonno, annuncia la recente pubblicazione di uno studio multicentrico di convalida del suo Onera Sleep Test System (STS, sistema di esame del sonno) nell'ERJ Open Research, importante rivista scientifica totalmente ad accesso aperto pubblicata dalla European Respiratory Society (ERS). Si tratta della seconda pubblicazione da questo studio, e dimostra che il dispositivo di polisonnografia a casa (hPSG) basata su patch Onera STS identifica accuratamente gli eventi respiratori e distingue la gravità dell'AHI (apnea-iponea) quando viene convalidata rispetto alla polisonnografia simultanea in laboratorio ed è una valida opzione per l'utilizzo a casa non monitorato.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260112681943/it/

Patient sleeps with the patient-applied Onera home Polysomnography (Onera hPSG) solution.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260112681943/it/

Per maggiori informazioni o richieste da parte dei media, contattare:

Swea Ann Hagenhoff

Specialista senior di branding e comunicazioni

Onera Health

media@onerahealth.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire