Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

La Progeria Research Foundation e Forge Biologics annunciano una collaborazione produttiva per sviluppare una terapia genica per i bambini affetti da progeria

AA

La Progeria Research Foundation (“PRF”), un'organizzazione no-profit dedicata alla ricerca per sviluppare terapie e la cura per la sindrome di Hutchinson-Gilford (di seguito, “progeria”), e Forge Biologics, (di seguito, “Forge”), un produttore leader di terapie geniche e membro del gruppo Ajinomoto Bio-Pharma Services, oggi ha annunciato un accordo di produzione a sostegno dello sviluppo e della produzione di SamPro-2, la terapia genica sperimentale di PRF per bambini e giovani che convivono con la progeria, una rarissima malattia genetica fatale caratterizzata dall'invecchiamento accelerato.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303595051/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media

T he Progeria Research Foundation:
Tracy Lessor
Direttore delle Comunicazioni
tlessor@progeriaresearch.org

Forge Biologics:
Marina Corleto
Associate Director, Marketing e Comunicazioni
media@forgebiologics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario