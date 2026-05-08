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La piattaforma di nuova generazione di Twilio: un livello di infrastruttura per ogni conversazione nell'era agentica

Twilio (NYSE: TWLO), l'infrastruttura per il coinvolgimento dei clienti nell'era dell'AI, ha avviato la sua conferenza per gli utenti, SIGNAL , presentando le sue funzionalità di nuova generazione della piattaforma per l'era agentica. Generalmente disponibile oggi, Conversation Memory, Conversation Orchestrator, Conversation Intelligence, e Agent Connect si uniscono per trasformare varie interazioni in conversazioni continue, intelligenti e personali tra esseri umani, agenti e sistemi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Roman Skuratovskiy
press@twilio.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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