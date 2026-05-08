La piattaforma di nuova generazione di Twilio: un livello di infrastruttura per ogni conversazione nell'era agentica

Twilio (NYSE: TWLO), l'infrastruttura per il coinvolgimento dei clienti nell'era dell'AI, ha avviato la sua conferenza per gli utenti, SIGNAL , presentando le sue funzionalità di nuova generazione della piattaforma per l'era agentica. Generalmente disponibile oggi, Conversation Memory, Conversation Orchestrator, Conversation Intelligence, e Agent Connect si uniscono per trasformare varie interazioni in conversazioni continue, intelligenti e personali tra esseri umani, agenti e sistemi.