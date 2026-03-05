La piattaforma di identità unificata GeoComply aiuta gli operatori di iGaming in Brasile ad aumentare i tassi di verifica superata mentre rafforzano la protezione contro le frodi

GeoComply oggi ha annunciato il lancio di una piattaforma di identità unificata per il Brasile, che integra funzioni di verifica KYC (Know Your Customer), intelligence antifrode e conformità alla geolocalizzazione in un unico pacchetto di valore, concepito per il mercato regolamentato dell’iGaming nel Paese.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303156569/it/

GeoComply’s Unified Identity Platform Helps Brazil iGaming Operators Increase Pass Rates While Strengthening Fraud Protection

“Il Brasile è uno dei mercati regolamentati più complessi e dinamici al mondo, e gli operatori devono far fronte a problemi per i quali non sono adatte soluzioni standard”, spiega Kip Levin, ceo GeoComply . “Abbiamo adottato lo stesso approccio che ha garantito tassi di verifica superata ineguagliati nel settore in oltre 30 paesi del mondo – personalizzato, adattato localmente e ottimizzato in tutti i dettagli – e lo abbiamo applicato al Brasile. Il risultato è una singola piattaforma che risolve simultaneamente i problemi di KYC, frodi e conformità, consentendo agli operatori di concentrarsi sulla crescita anziché gestire una miriade di fornitori”.

La piattaforma è stata studiata per rendere chiare le decisioni riguardanti la fiducia rispetto al rischio fin dalla prima interazione – aiutando gli operatori ad approvare rapidamente i giocatori legittimi e ad agire con decisione contro le frodi.

Tassi di verifica superata ineguagliati – resi semplici

Al centro del lancio in Brasile c’è un sistema KYC a cascata locale e gestito, fornito attraverso un unico endpoint. Anziché dover assemblare integrazioni frammentate di vari fornitori e flussi di registrazione incoerenti, gli operatori ottengono l’accesso alle principali fonti di dati brasiliane attraverso un’infrastruttura di identità continuamente ottimizzata.

I giocatori beneficiano di un percorso di registrazione semplificato con flussi che non richiedono documenti ma sfruttano la validazione del codice fiscale brasiliano (CPF), mentre gli operatori ottengono tassi di verifica superata più elevati senza aumentare la complessità operativa o le code per le revisioni manuali.

Questo stesso framework d’identità ha garantito tassi di verifica superata superiori al 95% negli Stati Uniti e di oltre il 90% nel Regno Unito, dimostrando la validità di un modello replicabile per migliorare la conversione nei mercati regolamentati.

“Nell’ambito della nostra crescita internazionale, sappiamo di poter contare su GeoComply per consentirci di ottenere risultati eccellenti e presentarsi come un partner strategico il cui focus è sul nostro successo. La sua competenza e il suo impegno a conseguire risultati positivi ci hanno aiutato a raggiungere alti tassi di verifica superata e un’esperienza eccellente per i giocatori brasiliani e argentini, dando al contempo a Betano la tranquillità derivante dal sapere che rispetta gli standard normativi in continua evoluzione”, aggiunge George Moschetas, direttore prodotti Kaizen Gaming, la capogruppo di Betano.

Intelligence antifrode che va oltre la registrazione

Ciò che differenzia GeoComply dai fornitori di sole funzioni KYC è ciò che accade dopo la verifica.

La piattaforma applica intelligence in tempo reale su dispositivi, posizione e comportamento durante l’intero ciclo di vita dell’esperienza del giocatore – aiutando gli operatori a rilevare deepfake, reti di prestanome locali e tentativi di furto d’identità dei titolari di account senza disturbare gli utenti legittimi.

Modelli di machine learning addestrati specificamente per il Brasile analizzano in tempo reale la manipolazione dei dispositivi, le attività in zone ad alto rischio e i collegamenti tra account diversi – rispondendo al contempo ai requisiti di conformità antiriciclaggio attraverso un monitoraggio continuo.

Una sola piattaforma. Un solo partner.

Anziché avvalersi di diversi fornitori per KYC, strumenti antifrode e geolocalizzazione, gli operatori ottengono un’infrastruttura di identità unificata e un unico partner operativo.

GeoComply gestisce le relazioni con i fornitori, l’ottimizzazione del sistema a cascata, l’allineamento normativo e la messa a punto continua dei modelli – con il supporto di un ufficio frodi e rischi dedicato che collabora con gli operatori per rimanere al passo con l’evoluzione delle minacce. La piattaforma garantisce tassi di verifica superata della geolocalizzazione fino al 99,7% e un’affidabilità del tempo di operatività del 99,999% in ambienti regolamentati.

GeoComply supporta gli operatori muniti di licenza in tutto il mercato brasiliano dell’iGaming e continua a espandere i propri investimenti nella regione.

Per saperne di più sulle soluzioni di identità, antifrode e geolocalizzazione GeoComply per il Brasile, visitare geocomply.com/brazil-igaming

Informazioni su GeoComply

L’esclusiva piattaforma di identità digitale GeoComply® è stata creata specificamente per bloccare lo spoofing. Il suo motore di fiducia basato sul “dove” combina intelligence sulla posizione ad alta integrità, dati sui dispositivi, analisi comportamentale e dati KYC per arrestare frodi sofisticate che altre piattaforme non sono neanche in grado di rilevare, aiutando al contempo le imprese a verificare rapidamente gli utenti legittimi.

GeoComply – su cui contano i principali operatori regolamentati in Nord America, Europa, Brasile e altri mercati emergenti – offre soluzioni di identità e prevenzione delle frodi ad alta integrità su scala globale.

Nata nei contesti normativi più rigorosi al mondo, GeoComply vanta oltre 14 anni nel settore della conformità, delle frodi e dell’identità. La sua rete attiva di oltre 200 milioni di dispositivi installati in tutto il mondo è alla base dei suoi modelli IA/ML, con oltre 2,5 miliardi di dati analizzati mensilmente nei settori dei servizi finanziari, fintech, media e intrattenimento, iGaming e altro ancora. Innovando nel punto d’incontro tra velocità e competenza, GeoComply permette alle imprese di anticipare le frodi emergenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303156569/it/

Per richieste di informazioni da parte dei media contattare press@geocomply.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire