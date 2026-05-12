Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

La piattaforma di controllo AI di White Circle raccoglie 11 milioni di dollari dai giganti del settore dopo che il fondatore diventa virale per aver esposto una falla nella sicurezza dei più grandi modelli di AI

White Circle , la piattaforma di scelta di marchi globali per tenere sotto controllo i loro modelli di AI, ha raccolto 11 milioni di dollari da alcuni tra i più grandi nomi del settore, tra cui Romain Huet (OpenAI); Dirk Kingma (ex OpenAI, oggi Anthropic); Guillaume Lample (Mistral); Thomas Wolf (Hugging Face); Olivier Pomel (Datadog); François Chollet (Keras); Mehdi Ghissassi (ex DeepMind); Paige Bailey (DeepMind); e David Cramer (Sentry).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Aimee Soulsby
aimee@burlington.cc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...