La piattaforma di controllo AI di White Circle raccoglie 11 milioni di dollari dai giganti del settore dopo che il fondatore diventa virale per aver esposto una falla nella sicurezza dei più grandi modelli di AI

White Circle , la piattaforma di scelta di marchi globali per tenere sotto controllo i loro modelli di AI, ha raccolto 11 milioni di dollari da alcuni tra i più grandi nomi del settore, tra cui Romain Huet (OpenAI); Dirk Kingma (ex OpenAI, oggi Anthropic); Guillaume Lample (Mistral); Thomas Wolf (Hugging Face); Olivier Pomel (Datadog); François Chollet (Keras); Mehdi Ghissassi (ex DeepMind); Paige Bailey (DeepMind); e David Cramer (Sentry).

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