La partnership di Twilio e KPN apre le porte alla nuova generazione di messaggistica aziendale sicura nei Paesi Bassi, alimentata da Google

Twilio (NYSE: TWLO), la piattaforma di coinvolgimento dei clienti che realizza esperienze personalizzate in tempo reale per i più importanti marchi odierni, oggi ha annunciato al Mobile World Congress un sodalizio con KPN Netherlands (KPN) per attivare la Rich Communication Services (RCS) Business Messaging (Messaggistica aziendale con RCS, Servizi di comunicazione avanzati) a livello nazionale in tutti i principali operatori mobili nei Paesi Bassi, alimentati da Twilio e Google.

La RCS Business Messaging abbina la semplicità e la portata degli SMS alle ricche funzionalità interattive come identità del mittente verificata, immagini, caroselli e pulsanti cliccabili.

