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La nuovissima IP di Capcom PRAGMATA supera un milione di unità vendute in due giorni!

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Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che le vendite mondiali di PRAGMATA , la nuovissima proprietà intellettuale dell'azienda, rilasciata il 17 aprile 2026, ha superato un milione di unità.

PRAGMATA è un videogioco di azione e avventura di genere fantascienza che racconta il viaggio di Hugh Williams e Diana, una ragazza androide, in un mondo lunare del prossimo futuro.

Un'IP totalmente nuova, PRAGMATA è stata sviluppata principalmente da un team di sviluppatori più giovani di Capcom, che hanno creato un'esperienza di gameplay innovativa, fondendo l'esperienza di gioco d'azione con elementi di puzzle unici, regolati dall'intelligenza artificiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Capcom - Divisione Pubbliche relazioni e Relazioni con gli investitori
+81-6-6920-3623



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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