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La nuova World ID: ls prova di essere umani per l'era dell'IA cresce nelle piattaforme digitali utilizzate ogni giorno da persone e aziende

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La settimana scorsa, World ha annunciato la nuova generazione di World ID , la sua evidenza del protocollo umano, progettata per aumentare la fiducia su internet. L'iniziativa è stata annunciata durante “Lift Off”, un evento live a San Francisco.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260417283682/it/

Docusign, Okta, Tinder, Vercel, and Zoom bring World ID proof of human to businesses, AI agents, and consumers

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Mentre l'intelligenza artificiale facilita più che mai la generazione di contenuti, identità e interazioni convincenti, la fiducia online è diminuita. World ID affronta questa sfida consentendo alle persone di provare privatamente di essere reali e unicamente umani, senza rivelare la propria identità su applicazioni, piattaforme e servizi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per la stampa: press@world.org



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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