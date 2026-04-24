La nuova World ID: ls prova di essere umani per l'era dell'IA cresce nelle piattaforme digitali utilizzate ogni giorno da persone e aziende

La settimana scorsa, World ha annunciato la nuova generazione di World ID , la sua evidenza del protocollo umano, progettata per aumentare la fiducia su internet. L'iniziativa è stata annunciata durante “Lift Off”, un evento live a San Francisco.

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Docusign, Okta, Tinder, Vercel, and Zoom bring World ID proof of human to businesses, AI agents, and consumers

Mentre l'intelligenza artificiale facilita più che mai la generazione di contenuti, identità e interazioni convincenti, la fiducia online è diminuita. World ID affronta questa sfida consentendo alle persone di provare privatamente di essere reali e unicamente umani, senza rivelare la propria identità su applicazioni, piattaforme e servizi.

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