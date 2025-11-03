La nuova Samsung Epis Holdings promuoverà la crescita per Samsung Bioepis e una nuova controllata

Samsung Epis Holdings Co., Ltd. oggi ha annunciato la sua creazione come società di holding di investimento, dopo la scissione di Samsung Bioepis Co., Ltd. da Samsung Biologics (KRX: 207940.KS).

Kyung-Ah Kim will serve as the President and Chief Executive Officer (CEO) of Samsung Epis Holdings, in addition to her current role as the President and CEO of Samsung Bioepis.

CONTATTO PER I MEDIA

Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com

Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com





