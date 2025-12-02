La modernizzazione dei pagamenti: si allarga il divario tra fiducia e prontezza tra i leader del settore, secondo uno studio condotto da ACI Worldwide

I leader dei pagamenti rimangono fiduciosi sul ritmo dell'innovazione nel settore, ma molti rischiano di restare indietro mentre accelerano le aspettative. La nuova ricerca globale condotta da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) e da Globant rivela una lacuna sempre più ampia tra la fiducia e la prontezza che potrebbe definire la leadership nel settore nel 2026 e oltre.

Il report Payments in Transition: Leadership in an era of transformation (Pagamenti in transizione: leadership in un'epoca di trasformazione), basata su un sondaggio svolto tra 500 leader del settore in Nord America, Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa e Asia Pacifico, rivela che mentre il 69% dei dirigenti considera le proprie organizzazioni leader nei pagamenti, meno della metà (44%) dichiara che l'innovazione nei pagamenti è una priorità per la dirigenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251201876454/it/

Media

Katrin Boettger,

Direttore delle Comunicazioni e degli Affari aziendali

katrin.boettger@aciworldwide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire