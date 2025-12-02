Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

La modernizzazione dei pagamenti: si allarga il divario tra fiducia e prontezza tra i leader del settore, secondo uno studio condotto da ACI Worldwide

AA

I leader dei pagamenti rimangono fiduciosi sul ritmo dell'innovazione nel settore, ma molti rischiano di restare indietro mentre accelerano le aspettative. La nuova ricerca globale condotta da ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) e da Globant rivela una lacuna sempre più ampia tra la fiducia e la prontezza che potrebbe definire la leadership nel settore nel 2026 e oltre.

Il report Payments in Transition: Leadership in an era of transformation (Pagamenti in transizione: leadership in un'epoca di trasformazione), basata su un sondaggio svolto tra 500 leader del settore in Nord America, Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa e Asia Pacifico, rivela che mentre il 69% dei dirigenti considera le proprie organizzazioni leader nei pagamenti, meno della metà (44%) dichiara che l'innovazione nei pagamenti è una priorità per la dirigenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Katrin Boettger,
Direttore delle Comunicazioni e degli Affari aziendali
katrin.boettger@aciworldwide.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario