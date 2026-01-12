La Ginestra: Ventidue anni, sessantotto viaggi in Cina - Mario costruisce un ponte di amicizia

La Ginestra:

https://www.youtube.com/watch?v=Z_FTIyj8UIg

La famiglia Razzanelli è da sempre impegnata nella promozione dei rapporti di amicizia tra Italia e Cina. Attualmente Mario Razzanelli è presidente della società La Ginestra; in passato ha ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale di Firenze.

“Firenze dovrebbe avere una ‘Giornata di Ningbo’”. È con questa proposta che, alcuni giorni fa, Mario Razzanelli, già consigliere comunale di Firenze, ultraottantenne, si è recato a Palazzo Vecchio per presentare ufficialmente l’iniziativa volta all’istituzione di una giornata dedicata alla città cinese di Ningbo. Si tratta di un nuovo e significativo impegno di Razzanelli per promuovere gli scambi e l’amicizia tra Firenze e la sua città gemellata.

“La data proposta è il 21 ottobre di ogni anno, un giorno inciso nella memoria di entrambe le città”, ha spiegato Razzanelli.

Proprio il 21 ottobre di diciannove anni fa, una replica del David di Michelangelo, capolavoro del genio del Rinascimento fiorentino, venne collocata a Ningbo, diventando nel tempo un autentico ponte culturale tra le due città.

A rendere possibile l’arrivo del “David” a Ningbo fu proprio Mario Razzanelli.

Nel 2003, all'epoca consigliere comunale e presidente della sezione moda di Confindustria, fu invitato al Festival Internazionale della Moda di Ningbo. Fu il suo primo viaggio in Cina. Rimase profondamente colpito dalla grande nazione orientale e dalla sua città costiera, tanto da fare una promessa: "Far conoscere Ningbo ai fiorentini".

Da allora, grazie al suo instancabile lavoro, l’amicizia tra le due città ha continuato a crescere e a consolidarsi. Nel 2006 la replica del David attraversò l’oceano per giungere a Ningbo; nel 2008 Firenze e Ningbo firmarono ufficialmente il patto di gemellaggio e la città cinese donò a Firenze due sculture in pietra della dinastia Song Meridionale, raffiguranti un funzionario civile e un generale militare; nel 2011 una statua in bronzo di Dante Alighieri trovò collocazione nella Città del Libro di Ningbo; nel 2014 venne inaugurato il Parco Industriale Italia-Cina (Ningbo)……

Per il suo costante impegno nel favorire l’incontro, il dialogo e la conoscenza reciproca tra le due città, superando distanze geografiche e culturali, Razzanelli è stato insignito del titolo di Cittadino Onorario di Ningbo.

Ventidue anni di esperienze sono confluiti nel suo Diario Cinese. Nella sua abitazione, Mario Razzanelli conserva decine di quaderni; in particolare negli ultimi nove, ha raccolto non solo appunti e riflessioni, ma anche carte di ingresso, biglietti aerei, biglietti da visita e materiali informativi, documentando così le sue storie cinesi e il profondo legame con Ningbo.

“Firenze e Ningbo hanno piantato i semi della loro amicizia già più di quattrocento anni fa”, ha ricordato Razzanelli. “A Palazzo Vecchio è conservata una mappa della Cina del XVI secolo, disegnata a mano da cartografi italiani, sulla quale compare chiaramente il nome ‘Ningbo’ in latino. Basterebbe solo questo per sentire il dovere di rinnovare questa amicizia e dedicarle una vita intera”.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108492016/it/

Company: La Ginestra

Contact Person: Rosy

Email: ginestrafirenze@gmail.com

Website: https://www.laginestrafirenze.com/it/

Telephone: +39 (0)55 6811306







La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire