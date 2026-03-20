La FRMF del Marocco accoglie con favore la decisione della Commissione d'appello della CAF, che conferma il rispetto delle regole e la stabilità delle competizioni internazionali

A seguito dell'annuncio della Commissione d'Appello della CAF, la Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF, Fédération Royale Marocaine de Football) accoglie con favore la decisione, che riafferma la centralità del regolamento della competizione e rafforza le condizioni necessarie per il corretto svolgimento dei tornei internazionali.

Fin dall'inizio, in seguito agli episodi che hanno portato all'interruzione della partita, la FRMF ha mantenuto una posizione chiara e coerente: la rigorosa applicazione del regolamento in vigore. L'approccio della Federazione è stato guidato esclusivamente da tale principio.

A seguito del ricorso, la CAF ha ora confermato che i regolamenti pertinenti non sono stati applicati correttamente.

Durante l'intera procedura, la FRMF ha agito nel pieno rispetto di tutti i quadri giuridici e procedurali previsti, prestando costantemente attenzione alla tutela dei propri diritti e alla salvaguardia dell'integrità della competizione.

Questa decisione chiarisce il quadro normativo applicabile e rafforza la coerenza e la credibilità delle competizioni internazionali, in particolare nel calcio africano.

La FRMF continua a impegnarsi per garantire un'applicazione coerente ed equa dei regolamenti delle competizioni in tutti gli organismi continentali e internazionali. Ora si concentra sul prossimo calendario sportivo, che comprende la Coppa del Mondo FIFA e la Coppa d'Africa femminile, in programma quest'estate.

La FRMF desidera inoltre elogiare tutte le nazioni che hanno partecipato all'edizione di quest'anno della Coppa d'Africa (AFCON), che ha dimostrato ancora una volta la forza e il dinamismo del calcio africano.

Fonte: AETOSWire

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