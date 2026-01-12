Giornale di Brescia
La Francia espande l'accesso nazionale all'AAC per botensilimab + balstilimab di Agenus per il carcinoma ovarico e i sarcomi dei tessuti molli

AA

Agenus Inc . ( Nasdaq: AGEN ), azienda leader nell'innovazione immuno-oncologica, oggi ha annunciato che l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (ANSM) francese ha approvato un protocollo terapeutico nazionale aggiornato per botensilimab (BOT) in combinazione con balstilimab (BAL) nell'ambito dell'Autorizzazione all'accesso per uso compassionevole (AAC) francese.

Il protocollo aggiornato estende l'autorizzazione francese AAC precedentemente rilasciata per BOT+BAL in pazienti affetti da cancro del colon-retto metastatico (mCRC) con stabilità dei microsatelliti (MSS) senza metastasi epatiche attive ai pazienti idonei affetti da alcuni tipi di carcinoma ovarico e da sarcomi dei tessuti molli, malattie con notevoli esigenze mediche non soddisfatte dopo aver esaurito le tradizionali opzioni terapeutiche.

