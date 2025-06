La finlandese Fiberwood ottiene dalla UE un finanziamento da 3,1 milioni di euro per la diffusione dei materiali edili ad accumulo di carbonio

La startup deep tech finlandese Fiberwood Ltd ha ottenuto un finanziamento del valore di 3,1 milioni di euro dal programma LIFE dell'Unione europea, mirato alla riduzione dell'impronta di carbonio nel settore immobiliare. L'azienda utilizzerà questo capitale per diffondere le proprie soluzioni isolanti sostenibili, realizzate a partire dall'indotto nel settore del legno, e per velocizzare il proprio debutto in mercati europei di maggior portata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20250616566628/it/

By refining underutilised materials such as mechanical wood residues and recycled wood into high-performance components, Fiberwood adds value to the forest industry and promotes circular use of timber. Fiberwood has developed a patented technology to produce recyclable and compostable boards with thermal performance, structural durability, fire safety, moisture resistance, and material longevity. This rare combination opens new possibilities for sustainable design. Photo by Fiberwood.