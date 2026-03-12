La fibra COOLMAX CloakFX™ debutta ufficialmente in tutto il mondo alla Performance Days Munich

The LYCRA Company lancerà ufficialmente la fibra COOLMAX CloakFX™ a livello globale alla Performance Days Munich , la più importante fiera europea di materiali tessili funzionali, che si svolgerà il 18 e il 19 marzo. Questa innovazione è progettata per contribuire all'aspetto più asciutto dei capi di abbigliamento, riducendo al minimo la visibilità delle macchie di sudore, garantendo nel contempo il controllo dell'umidità e il comfort termico.

Visualizzare l'intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260317316177/it/

COOLMAX CloakFX™ fiber, the latest innovation from The LYCRA Company, helps garments appear drier by minimizing visible sweat marks and delivering moisture-wicking, cooling performance. Photo credit: The LYCRA Company

La fibra COOLMAX CloakFX™ è destinata a marchi, fabbriche tessili e produttori di abbigliamento che creano capi sportivi ad alte prestazioni, abbigliamento da lavoro e per tutti i giorni. La tecnologia diffonde la luce a livello delle fibre utilizzando un “masking” ottico che riduce l'aspetto visivo del sudore, aiutando a rendere meno evidenti le macchie di sudore.

