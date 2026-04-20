La fibra ANTISTATIC di LYCRA® debutta a Techtextil, offrendo comfort e sicurezza all'avanguardia per l'abbigliamento da lavoro e i dispositivi di protezione individuale

The LYCRA Company , un leader globale nelle soluzioni in tema di fibre e tecnologie per l'industria dell'abbigliamento, oggi ha annunciato il lancio globale della fibra LYCRA ® ANTISTATIC per l'abbigliamento da lavoro e i dispositivi di protezione individuale al Techtextil di Francoforte, Germania, una delle fiere internazionali più importanti d'Europa dedicata ai tessili tecnici, che si terrà il 21 - 24 aprile 2026.

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The LYCRA Company introduces LYCRA® ANTISTATIC fiber at Techtextil, April 21–24. Designed to meet the growing demand for workwear and PPE that combine stretch comfort and anti-static performance, this innovative fiber is engineered with proprietary additives integrated directly into the fiber structure.

Ideata per affrontare la domanda crescente di prestazioni antistatiche senza compromettere il comfort, la fibra LYCRA ® ANTISTATIC è progettata con additivi proprietari integrati direttamente nella struttura della fibra. Questo approccio garantisce proprietà antistatiche insite nel tessuto, assieme alle prestazioni di elasticità e resilienza caratteristiche del marchio LYCRA ® .

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Izaskun Hernanz

Izaskun.Hernanz@lycra.com





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