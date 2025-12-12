La FIA, il Gruppo Formula 1 e tutti gli 11 team di gara firmano ufficialmente il nono Concorde Agreement, garantendo forza e stabilità per lo sport in uno storico accordo quinquennale

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), l'organo di governo degli sport motoristici e della federazione delle organizzazioni per la mobilità di tutto il mondo e il Gruppo Formula 1, titolare dei diritti commerciali, hanno annunciato oggi la firma del Concorde Governance Agreement, un accordo fondamentale che definisce il quadro normativo e i termini della governance del Campionato del mondo di Formula 1 FIA fino al 2030.

