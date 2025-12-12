Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

La FIA, il Gruppo Formula 1 e tutti gli 11 team di gara firmano ufficialmente il nono Concorde Agreement, garantendo forza e stabilità per lo sport in uno storico accordo quinquennale

AA

La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), l'organo di governo degli sport motoristici e della federazione delle organizzazioni per la mobilità di tutto il mondo e il Gruppo Formula 1, titolare dei diritti commerciali, hanno annunciato oggi la firma del Concorde Governance Agreement, un accordo fondamentale che definisce il quadro normativo e i termini della governance del Campionato del mondo di Formula 1 FIA fino al 2030.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per informazioni per i media, contattare:
Jonathan Refoy, Direttore delle comunicazioni di FIA – jrefoy@fia.com
Cameron Kelleher, Direttore senior delle comunicazioni sportive di FIA | Responsabile delle comunicazioni di Formula 1 – ckelleher@fia.com
Sophia Martin-Pavlou, Direttore delle comunicazioni aziendali di FIA – smartin-pavlou@fia.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario