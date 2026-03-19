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La Federazione Reale Marocchina di Calcio prende atto della decisione emessa dalla Commissione d’Appello della CAF

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La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF, Fédération Royale Marocaine de Football) desidera ribadire che il proprio ricorso non ha mai avuto lo scopo di contestare il merito sportivo o le prestazioni delle squadre coinvolte in questo torneo, ma esclusivamente quello di garantire la corretta applicazione del regolamento della competizione.

La Federazione ribadisce il proprio impegno a rispettare i regolamenti, a garantire la chiarezza del quadro competitivo e a mantenere la stabilità delle competizioni calcistiche africane.

La Federazione desidera inoltre elogiare tutte le nazioni che hanno partecipato all'edizione di quest'anno della Coppa d'Africa (AFCON), che ha rappresentato un momento significativo per il calcio africano.

La FRMF rilascerà una dichiarazione ufficiale più completa nei prossimi giorni, dopo una riunione programmata dei propri organi direttivi.

Fonte: AETOSWire

FRMF
Omar KHYARI
+212-661-435843



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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