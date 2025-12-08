Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

La famiglia di contatori per elettricità SICONIA AMI2.0 di Sagemcom completa la certificazione Measurement Canada

AA

Sagemcom, un leader globale nelle soluzioni di contatori smart per i consumi elettrici, idrici e del gas, ha annunciato che la sua ultima generazione di contatori elettrici di Siconia (2S, 12S e 25S) ha ricevuto l'approvazione da Measurement Canada, confermando la conformità con gli standard canadesi per la precisione e l'affidabilità dei contatori. Con questa certificazione, i contatori Siconia possono essere adottati dalle società fornitrici di servizi pubblici in tutto il Canada per le loro distribuzioni AMI.

La piattaforma di contatori Siconia offre ampia modularità nelle tecnologie di comunicazione e nella Grid Edge Intelligence integrata. È progettata secondo i principali standard del settore ed è perfettamente compatibile con un ampio ecosistema di partner tecnologici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
presse@sagemcom.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario