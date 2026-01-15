Giornale di Brescia
La domanda idrica dell'intelligenza artificiale aumenterà di circa il 130% entro il 2050: un nuovo studio mostra come costruire una economia basata sull'IA sicura in termini idrici

La rapida espansione globale dell'intelligenza artificiale dovrebbe guidare un aumento del 129% nella domanda di risorse idriche nell'intera catena del valore dell'IA entro il 2050, stando a una nuova ricerca condotta da Xylem (NYSE: XYL) e da Global Water Intelligence (GWI). Watering the New Economy: Managing the Impacts of the AI Revolution (Innaffiare la nuova economia: gestire gli impatti della rivoluzione IA) fornisce la valutazione più completa ad oggi di come l'IA stia plasmando i consumi idrici a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

