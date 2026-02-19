Giornale di Brescia
La DCO lancia la campagna globale "Ctrl+Alt+Delete" per combattere la disinformazione online e rafforzare la fiducia nell'economia digitale

AA

La Digital Cooperation Organization (DCO) ha annunciato il lancio della campagna globale "Stop Online Misinformation: Ctrl+Alt+Delete" per contrastare la disinformazione online e rafforzare la fiducia nell'economia digitale, chiedendo un'azione coordinata da parte di governi, media, settore privato e piattaforme digitali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260218732591/it/

DCO Launches Global “Ctrl+Alt+Delete” Campaign to Combat Online Misinformation and Enhance Trust in Digital Economy - (Photo: AETOSWire)

La campagna rappresenta il culmine di un anno di impegno multilaterale e multistakeholder guidato dalla DCO per affrontare la disinformazione come una crescente sfida a livello economico, sociale e di fiducia. Sostenuta dall' iniziativa Online Content Integrity della DCO, sarà sviluppata in fasi graduali, ancorata alle promesse e agli impegni delle parti interessate e condotta attraverso il dialogo politico, l'impegno pubblico e l'attivazione digitale.

La campagna è stata lanciata a margine della 5 a Assemblea Generale della DCO in Kuwait, caratterizzata da una tavola rotonda ministeriale di alto livello sulla lotta alla disinformazione online, che ha riunito i ministri del Comitato ministeriale sulla disinformazione online, presieduto dallo Stato del Kuwait. Il gruppo comprendeva S.E. Amal El Fallah Seghrouchni, Ministro delegato del Capo del governo responsabile della transizione digitale e della riforma amministrativa del Marocco, S.E. Ing. Sami Issa Smeirat, Ministro dell'economia e dell'imprenditoria digitale della Giordania, e S.E. Shiza Fatima Khawaja, Ministro federale per l'informatica e le telecomunicazioni del Pakistan. La discussione ha posto in evidenza un crescente consenso interculturale sulla necessità di un'azione coordinata per contrastare la disinformazione e rafforzare la fiducia negli spazi digitali.

La Sig.ra Deemah AlYahya, Segretaria generale della Digital Cooperation Organization, ha dichiarato: "La disinformazione online si è evoluta in una pandemia digitale, diffondendosi più velocemente dei fatti, erodendo la fiducia del pubblico e minando le basi dell'economia digitale. Se non tenuta a bada, è destinata a indebolire le istituzioni, intensificare la polarizzazione e imporre costi economici e sociali reali ai gruppi sociali di tutto il mondo.

Affrontare questa sfida richiede responsabilità collettiva e un'azione coordinata tra governi, media, piattaforme digitali e settore privato. La fiducia è la valuta dell'economia digitale. La salvaguardia dell'integrità dei contenuti online attraverso questa campagna non riguarda solo il contrasto alla menzogna, ma anche la tutela della trasparenza, il rafforzamento della resilienza e la garanzia che il futuro digitale porti prosperità a chiunque".

"Stop Online Misinformation: Ctrl+Alt+Delete" riflette la più ampia missione della DCO di favorire una cooperazione digitale che migliori la vita, sostenga la crescita economica e rafforzi la fiducia e la resilienza nell'economia digitale.

Offri il tuo sostegno: https://ctrl-alt-del.dco.org/

*Fonte: AETOSWire

Ahmed Bayouni
media@DCO.org



