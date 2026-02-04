Giornale di Brescia
La crescita di Boomi accelera: le imprese adottano la sua piattaforma AI Activation come standard

AA

Boomi™ , il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato che i risultati positivi conseguiti nell’integrazione aziendale e nell’AI agentica hanno raggiunto un momento decisivo grazie a una scalabilità senza pari, alle convalide di analisti indipendenti, ai risultati concreti ottenuti dai clienti e alla crescita dell’ecosistema. Con oltre 30.000 clienti in tutto il mondo – tra cui più di un quarto delle società Fortune 500 – la crescita costante di Boomi riflette la fiducia che le più grandi imprese del mondo ripongono nella sua piattaforma.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260204149108/it/

