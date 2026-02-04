La comunità globale della fotonica si riunisce a San Francisco con l'iscrizione di oltre 23.000 visitatori a Photonics West 2026

SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, ha riunito la comunità globale dell'ottica e della fotonica a San Francisco, in California, per un'altra movimentata edizione di successo di Photonics West . Con oltre 23.000 iscritti, questa conferenza ed esposizione annuale ha consentito a partecipanti provenienti da 40 paesi di entrare in contatto, dimostrando lo spirito internazionale e collaborativo del settore interdisciplinare. Il dinamico evento si è tenuto dal 17 al 22 gennaio, con 4.200 presentazioni tecniche nel corso di 100 conferenze, 4 palcoscenici per panel e presentazioni orientati al settore, 49 corsi e circa 1.600 espositori tra le cinque esposizioni: Photonics West, BiOS, Quantum West, AR | VR | MR, e la prima edizione di Vision Tech .

Attendees of the 2026 SPIE Photonics West fill the Moscone Center, where nearly 1,600 exhibitors showcased their products.

