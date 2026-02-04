Giornale di Brescia
Business Wire

La comunità globale della fotonica si riunisce a San Francisco con l'iscrizione di oltre 23.000 visitatori a Photonics West 2026

AA

SPIE, la società internazionale per l'ottica e la fotonica, ha riunito la comunità globale dell'ottica e della fotonica a San Francisco, in California, per un'altra movimentata edizione di successo di Photonics West . Con oltre 23.000 iscritti, questa conferenza ed esposizione annuale ha consentito a partecipanti provenienti da 40 paesi di entrare in contatto, dimostrando lo spirito internazionale e collaborativo del settore interdisciplinare. Il dinamico evento si è tenuto dal 17 al 22 gennaio, con 4.200 presentazioni tecniche nel corso di 100 conferenze, 4 palcoscenici per panel e presentazioni orientati al settore, 49 corsi e circa 1.600 espositori tra le cinque esposizioni: Photonics West, BiOS, Quantum West, AR | VR | MR, e la prima edizione di Vision Tech .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260203273821/it/

Attendees of the 2026 SPIE Photonics West fill the Moscone Center, where nearly 1,600 exhibitors showcased their products.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

